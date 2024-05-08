لفت شباب مصريون أنظار جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك بعد ظهورهم في مقطع فيديو حظي بتفاعلات كبيرة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تغنى الشباب المصريون خلال الحفل الذي أقيم بمدينة أسوان جنوبي مصر حسب ذكر المتابعون, وحضره المئات برائعة الفنان السوداني الراحل خوجلي عثمان. وردد الشباب مع فنان الحفل أغنية (اسمعنا مرة) وسط اعجاب وإشادة الجمهور السوداني على مواقع التواصل الاجتماعي والذي كتب: (كلنا نتفق انكم غنيتوها بطريقة حلوة ورائعة وجميلة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل مصري حضره المئات.. شباب مصريون يرددون أغنية الفنان السوداني الراحل خوجلي عثمان والجمهور السوداني يشيد: (كلنا نتفق انكم غنيتوها بطريقة حلوة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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