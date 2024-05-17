كتلة النازحين واللاجئين: نعلن دعمنا للقائد مناوي وهو يمضي بثبات لتطهير الأرض من ميليشيات آل دقلوا

قالت كتلة النازحين واللاجئين بأنها تعلن عن دعمها للقائد مناوي وهو يمضي بثبات لتطهير الأرض من ميليشيات آل دقلوا ونوجه بإعلان حال الاستنفار القصوى لكل قواعدنا في معسكرات النزوح واللجوء للاستعداد لصد الغزو الأجنبي من الدول الإفريقية. الجزيرة – السودان

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