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كتلة النازحين واللاجئين: نعلن دعمنا للقائد مناوي وهو يمضي بثبات لتطهير الأرض من ميليشيات آل دقلوا

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اسماء عثمان 0 تبليغ

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قالت كتلة النازحين واللاجئين بأنها تعلن عن دعمها للقائد مناوي وهو يمضي بثبات لتطهير الأرض من ميليشيات آل دقلوا ونوجه بإعلان حال الاستنفار القصوى لكل قواعدنا في معسكرات النزوح واللجوء للاستعداد لصد الغزو الأجنبي من الدول الإفريقية.

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الجزيرة – السودان

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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