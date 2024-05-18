مني أركو مناوي: نرحب ونشيد بموقف الولايات المتحدة الأمريكية الذي يدعو بوقف التصعيد في الفاشر

قال مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور بأنه يرحب ويشيد بموقف الولايات المتحدة الأمريكية الذي يدعو بوقف التصعيد في الفاشر ودعوتها للدعم السريع التخلي فوراً عن ضرب الحصار على المدينة. الجزيرة – السودان

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