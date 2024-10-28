تدشين حملة تسجيل المواليد ببورتسودان

دشنّ الائتلاف السوداني للتعليم للجميع ، اليوم حملة تسجيل المواليد بولاية البحر الأحمر بمدرستي العشي النموذجية، والصناعية والتي تضم عددا من النازحين.

وتستهدف الحملة 26مركز إيواء بمدينة بورتسودان وسبع محليات بولاية البحر الأحمر وتستمر حتى نهاية ديسمبر القادم،فيما إلتزمت منظمة اليونسيف بتأسيس سبع مكاتب للسجل المدني بالمحليات السبع لتسجيل المواليد. وينفذ الائتلاف هذه الحملة مع منظمة اليونسيف هذه الحملة، وشراكة مع السجل المدني.

وقال المدير العام للائتلاف السوداني للتعليم للجميع المستر ناجي منصور الشافعي عقب تدشين الحملة بمدرستي العشي النموذجية والمدرسة الصناعية، أن الحملة تستهدف تسجيل جميع المواليد والأطفال الموجودين بولاية البحر الأحمر بالإضافة إلى النازحين واللاجئين لإستخراج شهادات الميلاد لهم مجاناً، مشيراً الي ان الحملة تستهدف 40ألف أسرة كمرحلة أولى وتم تدريب 73من ضباط وضباط صف السجل المدني، فضلاً عن تدريب 80 امرأة من القيادات للتوعوية بعملية وأهمية التسجيل .

ونوه ناجي الي ان اي طفل مولود بالسودان من حقه الحصول على شهادة الميلاد والتسجيل في سجل المواليد، لافتاً إلى أن اختيار السودان لهذا المشروع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠م، واضاف اننا مستهدفين الإعلام للعب دور أكبر في عملية التوعية لإنجاح حملة تسجيل المواليد، مشددا على أهمية ان يلعب الإعلام دوراً فعّال بجانب قيادات الإدارة الأهلية والزائرات الصحيّات.

سونا