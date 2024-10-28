جبريل من نيويورك ..الدعم السريع بندقية مؤجرة وليس لديها مشروع ولا وجه شبه بيينا في الحركات وبينهم عشان كده تفكيرنا مختلف

رئيس حركة العدل والمساواة #جبريل #ابراهيم من #نيويورك :-

▪️الدعم السريع بند-قية #مؤجرة وليس لديها #مشروع ولا وجه شبه بيينا في #الحركات وبينهم عشان كده تفكيرنا مختلف ورؤيتنا #للدولة مختلفة.

▪️ قواتنا اصبحت جزء من #الجيش_السوداني ومع نهاية الحر*ب لن يكون لنا جيش #للحركات ولن يكون لنا #سلطة عليها وسيكون الجيش جيش السودان الواحد.

▪️ مافي خوف على الاطلاق من جيش الحركات لانه مافي زول بتحول لد*عـ م س-ر*يع.

▪️الشعب السوداني لديه تجارب مع الحركات عندما دخلنا #امدرمان لم نعتدي على احد ولم #ناخذ حق احد وقاتلنا الجيش 20 عام لم نعتدي على مواطن لان حربنا ليست ضد #المواطن.. نحن لدينا مبادئ وقيم.

