جبريل من نيويورك ..الدعم السريع بندقية مؤجرة وليس لديها مشروع ولا وجه شبه بيينا في الحركات وبينهم عشان كده تفكيرنا مختلف

رئيس حركة العدل والمساواة #جبريل #ابراهيم من #نيويورك :-
▪️الدعم السريع بند-قية #مؤجرة وليس لديها #مشروع ولا وجه شبه بيينا في #الحركات وبينهم عشان كده تفكيرنا مختلف ورؤيتنا #للدولة مختلفة.
▪️ قواتنا اصبحت جزء من #الجيش_السوداني ومع نهاية الحر*ب لن يكون لنا جيش #للحركات ولن يكون لنا #سلطة عليها وسيكون الجيش جيش السودان الواحد.
▪️ مافي خوف على الاطلاق من جيش الحركات لانه مافي زول بتحول لد*عـ م س-ر*يع.
▪️الشعب السوداني لديه تجارب مع الحركات عندما دخلنا #امدرمان لم نعتدي على احد ولم #ناخذ حق احد وقاتلنا الجيش 20 عام لم نعتدي على مواطن لان حربنا ليست ضد #المواطن.. نحن لدينا مبادئ وقيم.
#السودان #جبريل_ابراهيم
#ندوة_نيويورك
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
