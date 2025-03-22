إنتهت أسطورة الجنجويد.. معارك الكرامة قد وصلت إلي ختام رحلتها القاصدة

بتطهير وتحرير القصر الجمهوري تكون معارك الكرامة ضد مليشيات وعصابات التمرد قد وصلت إلي ختامها بنصرٍ مؤزر كتب نهاية حرب شرسة داخل العاصمة الخرطوم ستبقي ملاحمها خالدة في كتاب التاريخ لأجيالٍ .. وأجيال ..

■ آن لجيشنا وشعبنا أن يفرح .. لقد تم كسر شوكة الجنجويد إلي الأبد ..طُويت هذه الصفحة من الحرب ضد عصابات الإجرام العابرة للقارات ..

■ أقوي رسالة وجهها الجيش والشعب السوداني اليوم إلي عصابات المليشيا وكلاب صيدها السياسية والمستأجرة أن معارك الكرامة قد وصلت إلي ختام رحلتها القاصدة .. رحلة مهرها آلاف الشهداء وأضعافهم من الجرحي والمفقودين والأسري ..

■ هاهو جيشنا قد دخل القصر الجمهوري عنوة وبسالة .. ليس أمام زعيم العصابة المصنوع غير ابتلاع لسانه وتغطيه وجهه القبيح .. لن تكون له حيّاً أو ميتاً كلمة أمام كلابه الذين هربوا من المواجهة العنيفة ..

■ إنتهت أسطورة الجنجويد ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد