الأمين العام لوزارة الدفاع يطمئن على ترتيبات عودة تشغيل مطار الخرطوم

قام اللواء الركن أحمد صالح عبود، الأمين العام لوزارة الدفاع، بزيارة تفقدية لمطار الخرطوم الدولي، حيث تابع أعمال الصيانة وسير العمل في مختلف أقسام المطار، موجهاً الجهات المعنية بتسهيل الإجراءات وتذليل أي عقبات تواجه العمليات التشغيلية لضمان استمرار الخدمات الجوية بكفاءة عالية.

كما تلقى سيادته تنويراً من الجهات المختصة حول أعمال الصيانة في صالات الرحلات الجوية خلال المرور الميداني واستكمال تركيب الأجهزة الخاصة بالسلامة الجوية.

وشملت الجولة متابعة أداء المرافق الأساسية بالمطار والتأكد من جاهزية المعدات والبنية التحتية، واستعراض الإجراءات التنظيمية والإدارية وفق المعايير المعتمدة بما يعزز انسيابية الحركة الجوية ويضمن تقديم أفضل الخدمات للمسافرين.

وفي ختام الزيارة، قام اللواء الركن أحمد صالح عبود بزيارة لمقر سلطة الطيران المدني وتفقد أقسامها المختلفة، وعقد اجتماعاً مع العاملين في سلطة الطيران المدني ناقش خلاله سير العمل والتحديات التشغيلية، مؤكداً على ضرورة تذليل العقبات وتعزيز جهود الطاقم في تقديم خدمات عالية الجودة، ومشيداً بالدور المحوري للعاملين في إنجاح العمليات التشغيلية بالمطار.

وأكدت الجهات المعنية أن الزيارة تأتي في إطار جهود وزارة الدفاع وسلطة الطيران المدني لتعزيز كفاءة التشغيل وتطوير البنية التحتية ورفع مستوى الأداء التشغيلي في كافة الأقسام.

