مفوضية اللاجئين تُسيّر الرحلة (17) لنقل اللاجئين من ولاية الخرطوم لولاية النيل الأبيض

تحركت ظهر اليوم الأربعاء الرحلة (17) من ولاية الخرطوم إلى ولاية النيل الأبيض لنقل اللاجئين الجنوبيين من معسكر بانتيو بمحلية جبل أولياء لعدد (124) فرداً مقسمين على عدد (59) ملفاً. وتحركت الرحلة بعدد (12) دفار للعفش وعدد (3) باصات سفرية.

تم وداع الرحلة من معسكر بانتيو بإشراف مكتب مساعد مفوض اللاجئين الخرطوم ومكتب مفوضية اللاجئين الأمم المتحدة الخرطوم من الحماية والتسجيل وممثلي الأجهزة الأمنية من المخابرات والاستخبارات والشرطة الأمنية بالمفوضية.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

