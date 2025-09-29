إن كنت مشجعاً لريال مدريد ولا تزال تتجرع منذ مساء أمس الحزين مرارة الهزيمة القاسية بخماسية أمام أتلتيكو مدريد .. إن كانت هذه حالتك النفسية والمزاجية فما عليك إلا أن تتذكر أن فريق برشلونة تلقى في دوري أبطال أوروبا2019 أقسى هزيمة في تاريخه أمام بايرن ميونيخ بثمانية أهداف مقابل هدفين بحضور نجم البارسا وأسطورة كرة القدم عبر التاريخ ليونيل ميسي ..

■ وحتى يتم التخفيف عليك قليلاً تذكر أن مدرب البايرن في ذلك العام وتلك الليلة الكارثية كان هو نفسه هانز فليك مدرب برشلونة الحالي !!

■ إنها كرة القدم يا سادة .. المنتصر فيها اليوم مهزوم غداً .. والعكس صحيح ..

■ إنها لعبة الجلد المدور .. غير مضمونة ولا مأمونة .. وهذا هو سر شعبيتها الطاغية كما يقول الدكتور مزمل أبو القاسم ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد