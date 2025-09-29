اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

إنها كرة القدم يا سادة .. المنتصر فيها اليوم مهزوم غداً

0 نشر
اسماء عثمان 0 تبليغ

  • إنها كرة القدم يا سادة .. المنتصر فيها اليوم مهزوم غداً 1/2
  • إنها كرة القدم يا سادة .. المنتصر فيها اليوم مهزوم غداً 2/2

إن كنت مشجعاً لريال مدريد ولا تزال تتجرع منذ مساء أمس الحزين مرارة الهزيمة القاسية بخماسية أمام أتلتيكو مدريد .. إن كانت هذه حالتك النفسية والمزاجية فما عليك إلا أن تتذكر أن فريق تلقى في 2019 أقسى هزيمة في تاريخه أمام بايرن ميونيخ بثمانية أهداف مقابل هدفين بحضور نجم البارسا وأسطورة كرة القدم عبر التاريخ ليونيل ..

■ وحتى يتم التخفيف عليك قليلاً تذكر أن مدرب البايرن في ذلك العام وتلك الليلة الكارثية كان هو نفسه هانز فليك مدرب برشلونة الحالي !!

■ إنها كرة القدم يا سادة .. المنتصر فيها اليوم مهزوم غداً .. والعكس صحيح ..

■ إنها لعبة الجلد المدور .. غير مضمونة ولا مأمونة .. وهذا هو سر شعبيتها الطاغية كما يقول الدكتور مزمل أبو القاسم ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر إنها كرة القدم يا سادة .. المنتصر فيها اليوم مهزوم غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا