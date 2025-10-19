شاهد بالفيديو.. “بنساعدها ونقطع معاها البصل”.. معلم سوداني بإحدى القرى يختبر تلاميذه الصغار في كيفية تعاملهم مع أمهاتهم والجهور: (دا المعلم الببني مجتمع ناجح)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع ونال إعجاب المتابعين على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي تم تصويره من مدرسة إبتدائية بإحدى القرى السودانية, وثق تعامل معلم الفصل مع تلاميذه. المعلم وبطريقة تربوية جميلة زرع في تلاميذه حب الأم وضرورة مساعدتها في الحياة اليومية لرفع التعب عنها وأختبر التلاميذ ليرى تعاملهم مع أمهاتهم. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الطلاب الصغار فاجأوا معلمهم بأدوارهم التي يقدموها لأمهاتهم حيث أكد أحدهم أنه يساعدها في تنفيذ طلاباتها بينما ذكر آخر أنه يساعدها في المطبخ بتقطيع البصل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

