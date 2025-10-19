شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي “تفضح” الراقص الشعبي “عكرمة” خلال حفل بالقاهرة

نشر الراقص الشعبي, وعضو فرق الغناء الشعبي, المعروف “عكرمة”, مقطع فيديو عبر إحدى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر “عكرمة”, مع الفنانة الشهيرة, هدى عربي, عقب نهاية فاصل غنائي للمطربة بالقاهرة. الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب, فضحت الراقص الشعبي, بعد أن كشفت عن الأغنية التي طلبها وقالت: (أنا قلت بعمل فيديو وأفضحك عبره). وقالت هدى عربي, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (أي زول جاء طلب أغنية رايقة أغنية استماع, وعكرمة طلب أغنية ما أظني تاني أريد), لتقوم السلطانة بتلبية طلبه وتردد الأغنية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

