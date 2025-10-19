شاهد بالفيديو.. المذيع المصري أحمد طه يعطي الناطق الرسمي للحرية والتغيير درساً في الوطنية خلال مواجهة على الهواء

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو قوبل بتفاعل واسع من الجمهور والمتابعين الذين قاموا بمشاركته عبر صفحاتهم الرسمية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو جاء من مقابلة تلفزيونية أجراها مذيع قناة الجزيرة, المصري, أحمد طه, مع الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير, جعفر حسن.

ووفقاً لما كتب ناشرو المقطع فإن المذيع المصري, أعطى الناطق الرسمي للحرية والتغيير درساً في الوطنية, بتحدثه عن المفاوضات.

وقال أحمد طه, لضيفه القيادي بالحرية والتغيير, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (كلام حضرتك فيه اشكالية, وهي تبدو أخلاقية بعض الشيء).

وتابع المذيع المصري: (ليس من الوطنية أن تأتي جهة سواء إقليمية, أو دولية, وتحدد للسودانيين, من يجلس على طاولة المفاوضات لأن هذا حق السودانيين, وما ينفعش أمريكا تجي تقول أنا مش عاوزة الأخوان المسلمين لأن هذا ليس من حقها).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)