شاهد بالصورة والفيديو.. مواطن سوداني للبرهان: (إن الله إذا أحب عبداً حبب الخلق فيه رغم عن أنوفهم وأمضي ربنا بحبك ونحنا معاك والشعب كله معاك)

خاطب مواطن سوداني, رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, لدى لقائه به في واجب عزاء في حضور عدد من الأهالي.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خاطب المواطن قائد الجيش مؤكداً له محبة الشعب السوداني, له حيث قال: (إن الله إذا أحب عبداً حبب الخلق فيه رغم عن أنوفهم).
وتابع المواطن حديثه الذي وجد سعادة كبيرة عند رئيس مجلس السيادة: (أمضي ربنا بحبك ونحنا معاك والشعب كله معاك).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
