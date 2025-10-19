شاهد بالصور والفيديو.. عرسان الموسم “أحمد ولينا” يكملان مراسم زواجهما بأفخم فنادق القاهرة بحضور شيخ الأمين وقبيلة الإعلام وحسين شندي وأولاد البنا ومهاب وميادة قمر الدين يغنون في الفرح

اكتملت مراسم زواج المذيع اللامع أحمد العربي, والصحفية البارزة لينا يعقوب, أمس السبت, بأفخم فنادق مصر الجديدة بالعاصمة المصرية القاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الحفل الضجة تغنى فيه نخبة من المطربين أبرزهم حسين شندي, وعاصم البنا, ومبارك البنا, ومهاب عثمان, إضافة للفنانة ميادة قمر الدين, التي أحيت “الجرتق”. وشهد الحفل حضور أهل الإعلام والصحافة, وتقدم المعازيم الشيخ الأمين عمر الأمين, إضافة لكوكبة من نجوم المجتمع السوداني, بمصر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

