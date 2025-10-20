شاهد بالصورة.. حسناء الشاشة السودانية تخطف الأضواء وتسحب البساط من الجميع في حفل زواج “أحمد ولينا”

اكتمل حفل الزواج الأسطوري لنجوم الإعلام المذيع أحمد العربي, والمذيعة لينا يعقوب, أمس الأول بالعاصمة المصرية القاهرة, وسط حضور إعلامي كبير. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن حفل الزواج الأسطوري حضره زملاء وزميلات العروسين من مذيعين ومذيعات وصحفيين. ووفقاً لصورة متداولة من الحفل فقد خطفت المذيعة الحسناء رشا الرشيد, الأضواء بإطلالتها الأنيقة في الحفل والتي سحبت بها البساط من الجميع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

