شاهد بالصورة والفيديو.. أثناء جلسة إعلان ثياب سودانية.. مصور يشبه عارضات أزياء حسناوات بكلاب “الليدو” وإحداهن تنفجر في الضحكات وترد عليه: (قل هو الله أحد)

أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, ضحكات الجمهور الذي قام بمشاركته وسط تعليقات ضاحكة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي تم تصويره من إعلان لثياب سودانية, أظهر عارضات أزياء حسناوات يستعرضن الثياب بأزياء موحدة. مصور الفيديو أثار ضحكات المتابعين بسخريته من الشبه الكبير بين عارضات الأزياء وعلق قائلاً: (ما شاء الله كلاب ليدو بس), لترد عليه إحداهن وهي تضحك: (قل هو الله أحد). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

