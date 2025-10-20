شاهد الفيديو الذي أثار ضجة واسعة.. لحظة وصول عرسان الموسم “أحمد ولينا” لغرفتهم بأحد الفنادق الفخمة بالقاهرة لقضاء شهر العسل

ختم جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, اهتمامه بتفاصيل الزواج الإسطوري لعرسان الموسم المذيع أحمد العربي, والصحفية لينا يعقوب, بمقطع فيديو صاحبته ضجة واسعة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو وثق للحظة وصول العروسين لأحد الفنادق الفخمة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأظهر المقطع العريس وهو يفتح باب الغرفة التي سيقيم فيها مع عروسته من أجل قضاء شهر العسل وهو ما أثار ضجة واسعة من قبل الجمهور.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد كتب ناشر الفيديو: (وصلت العرسان الفندق ….قصرت معاكم ), لتأتي التعليقات ساخرة ومنتقدة من الجمهور وكان أبرزها تعليق من أحدهم قال فيه: (فضل ليكم تدخلوا معاهم الغرفة بس).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)