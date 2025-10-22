شاهد بالفيديو.. سيد الخطيب يفك طلاسم الطلقة الأولى في الحرب ويكشف حقائق جديدة

تحدث المفكر الإسلامي, المعروف سيد الخطيب, في برنامج “بالسوداني بودكاست”, الذي يقدمه الإعلامي الطاهر حسن التوم.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد بثت قناة “البلد”, جزء من الحوار الذي كشف فيه الخطيب, أسرار الطلقة الأولى في الحرب بين الجيش, والدعم السريع.

القيادي الإسلامي, اتهم قوات الدعم السريع بالسعي للحرب, من بداية التهديد بالحرب بسبب الإتفاق الإطاري, ثم اقتحام بيت الضيافة والقيادة العامة, في اليوم الأول من الحرب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)