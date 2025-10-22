شاهد.. في أول مواجهة بينهما.. “ذو النون” يعلن العفو عن “بقال” ويدافع عنه بعد انسلاخه من الدعم السريع: (غلطت في حقي كتير وبهتني عندما كنت مع المليشيا) والأخير يرد: (كتر خيرك والكبير يظل كبير)

أعلن الناشط السوداني, المعروف عثمان ذو النون, العفو عن القيادي السابق بمليشيا الدعم السريع, إبراهيم بقال سراج, وذلك خلال بث مباشر جمعهما.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر “ذو النون”, و “بقال”, في بث مباشر للناشط المعروف محمد عمر الشكري, عبر تطبيق “تيك توك”.

وكشف الناشط المعروف عن تعرضه للاساءة من “بقال”, إبان تواجد الأخير بصفوف الدعم السريع, وقال في حديثه الذي وجهه لبقال: (غلطت في حقي كتير وبهتني عندما كنت مع المليشيا).

كما دافع ذو النون, عن بقال, مطالباً الجميع بالعفو عنه بعد قرارات القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان, بالعفو عن كل من عاد للطريق الصحيح.

وقال الناشط يجب أن نسامح “بقال”, أسوة بأبو عاقلة كيكل, الذي كفر عن أخطائه بمواقفه الأخيرة, مؤكداً أن العفو يمكن أن يفتح الباب أمام حملي السلاح للعودة للطريق الصحيح.

ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, فإن إبراهيم بقال, من جانبه قدم الشكر الجزيل لعثمان ذو النون, على حديثه الطيب وقال: (كتر خيرك والكبير يظل كبير).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)