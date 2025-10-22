- 1/2
- 2/2
تصدر مقطع فيديو لطالب سوداني, يدرس بمرحلة الأساس “الترند”, على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد انتشاره على نطاق واسع.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الطالب عبد الله الطيب, رفض إستلام حافز مالي من أحد المتابعين حسبما كشف المعلم الذي قام بتصوير المقطع.
وكان الطالب قد قال مقولة شهيرة نالت إعجاب معلمه وزملائه التلاميذ في الحصة التي سبقت هذا الموقف وهو ما جعل المتابع يتبرع له بمبلغ 10 ألف جنيه إعجاباً بكلماته.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن عبد الله الطيب, كان قد قال: (لو طلب مني أن أتبرع لأمي بكليتي سأفعل وأنا أموت وأمي تعيش).
الطالب فاجأ زملائه التلاميذ ومعلم الفصل برفضه إستلام الحافز قائلاً: “لالا ما بشيلها أبوي بدقني بقول لي أداك ليها منو”, وهو ما دفع الأستاذ لتسليمها له في حضور والده.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. “ما بشيلها أبوي بدقني بقول لي أداك ليها منو” طالب سوداني في مرحلة الأساس يرفض إستلام حافز مالي بعد مقولته الشهيرة في الحصة: (أتبرع لأمي بكليتي وأنا أموت وأمي تعيش) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.