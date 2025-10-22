شاهد.. “بقال” يواصل كشف الأسرار: (نجوت من 3 محاولات اغتيال في نيالا والدور على عمر جبريل.. الضابطة “شيراز” زوجت إبنتها التي تبلغ من العمر 11 عام لأحد قيادات الدعم السريع والآن مستهدفة لهذا السبب)

- 1/2
واصل القيادي السابق بالدعم السريع, إبراهيم بقال سراج, كشف أسرار المليشيا, بعد هروبه وإعلانه الإنسلاخ من الدعم السريع.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكد “بقال”, أن العناية الإلهية أنقذته من 3 محاولات إغتيال بنيالا, إضافة لتعذيبه وسجنه في سجون آل دقلو.
وذكر القيادي السابق أن النقيب سفيان, أصبح مصيره مجهول بعد انتشار أنباء عن تصفيته من قبل قيادات بالدعم السريع, مؤكداً أن عمر جبريل, سيكون مصيره نفس مصير يأجوج ومأجوج, وسفيان.
كما رد “بقال”, بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, على الإساءات التي تعرض لها من الضابطة المعروفة بصفوف المليشيا “شيراز”.
وقال أن “شيراز”, قامت بتزويج إبنتها ذات ال 11 عام فقط للقيادي بالدعم السريع, حسن أب دقة, الذي تم اغتياله بعد ذلك وهي مستهدفة الأن بعد أن تم تم اتهامها بالتسبب في اغتياله برفع إحداثيات عنه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
