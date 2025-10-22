شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي: (أنا ما طيبة ومافي زول مالي عيني.. أي فنان أو فنانة يقول هو صاحب الجميع قول ليهو هدى قالت انت منافق ولماذا تسألوني عن علاقتي بإيمان الشريف تحديداً؟)

أطلت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, على جمهور في بث مباشر على إحدى حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد استغلت السلطانة استراحة عقب نهاية فاصل غنائي قدمته في إحدى حفلاتها الأخيرة.

هدى عربي, تحدثت عن علاقتها بالمطربين مؤكدة أن علاقتها طيبة مع المطربين لحد ما, ولها صداقات في الوسط الفني مع المطربين الذين يبادلونها الإحترام.

وقالت السلطانة بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: ((أنا ما طيبة لكن مدركة, ومافي زول مالي عيني عشان أقلده), وعن علاقتها بزميلتها المطربة إيمان الشريف, ذكرت أنها صديقتها وتبادلها الإحترام.

وسألت هدى عربي, صاحب التعليق (ليه سألتوني من إيمان الشريف تحديداً؟), وذكرت المطربة الشهيرة أنها لا تؤمن بمبدأ شخص صاحب الجميع, وقالت: (أي فنان يقول هو صاحب الجميع قول ليهو هدى قالت انت منافق).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)