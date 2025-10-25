شاهد بالفيديو.. الهلال يكتسح “البوليس” مجدداً ويصعد لمجموعات أبطال أفريقيا

كرر الهلال السوداني, مساء الجمعة, فوزه على فريق البوليس الكيني, في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا, على ملعب شهداء بنينا بليبيا.

وكان الهلال, قد فاز على البوليس, ذهاباً في معقله بكينيا, بهدف نظيف ليكرر الهلال, الفوز في الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الهلال, أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف محترفه النيجيري صنداي, الذي منح فريقه التقدم من ضربة رأسية.

وفي الشوط الثاني باغت الضيوف أصحاب الأرض بتسجيل هدف التعادل, قبل أن يعود النيجيري, صنداي, ويضع الهلال, في المقدمة مجدداً, ليختتم بعد الموريتاني, أحمد سالم أهداف المباراة بتسجيله الهدف الثالث مستغلاً خطأ حارس الضيوف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)