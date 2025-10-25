بالصورة.. في أول ردة فعل بعد تجميد حسابها.. القيادية بالحرية والتغيير حنان حسن: (راجينهم يفكوا حظر الجوازات ويبطلوا عوارة دبلوا لينا بحظر الحسابات)

في أول ردة فعل على قرار بنك السودان, بتجميد حسابها ضمن 38 شخصية سياسية, خرجت الناشطة والقيادية بقوى الحرية والتغيير حنان حسن, بتدوينة ساخرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن بنك السودان, كان أصدر قرار قبل يومين جمد فيه حسابات عدد من السياسيين على رأسهم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك, وياسر عرمان, وخالد سلك.

حنان حسن, نشرت تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قالت فيها: (راجينهم يفكوا حظر الجوازات ويبطلوا عوارة دبلوا لينا بحظر الحسابات.. الله اكبر عليكم كيزان حقيرين).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)