أكثر من 26 ألف سوداني استفادوا من رحلات قطار العودة الطوعية من مصر

غادر من محطة رمسيس بالقاهرة قطار العودة الطوعية رقم (28) وعلى متنه نحو 1000مواطن سوداني في طريقهم إلى أرض الوطن.

وبهذه الرحلة ارتفع إجمالي عدد السودانيين الذين استفادوا من مشروع العودة الطوعية عبر القطارات إلى 26 ألفًا و584 مواطنًا.

