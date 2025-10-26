تصريحات مثيرة لياسين بونو بعد اعتداء رجال الأمن عليه بالضرب لسبب غريب (فيديو)

كشف الدولي المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي عن حادثة طريفة ومؤلمة في الوقت نفسه عاشها خلال تجربته في الدوري الإسباني حين كان يدافع عن ألوان جيرونا.

وقال بونو في مقابلة مع القناة الأرجنتينية “TYC” إنه تعرض للضرب من طرف رجال الأمن بعد أن لم يتعرفوا عليه بسبب تغييره لون شعره إلى الأبيض.

وأوضح الحارس المغربي قائلا: “في تلك الفترة كنا نخرج كثيرا بعد المباريات وكنا فريقا متلاحما ذات ليلة في مدينة غرناطة، خرجنا للاحتفال وكنت قد صبغت شعري بالأبيض فجأة اقترب أحد رجال الأمن مني واعتقد أني شخص آخر”.

وواصل:” أخبرتهم أنني ياسين بونو ولكنهم اتهموني بالكذب واعتدوا علي بالضرب وسببوا لي مشكلة في عيني اليمنى ولم أعد أرى جيدا”.

وأتم قائلاً:”

اللاعبون في تلك الفترة أصبحوا يسددون في الجهة اليمنى فقط لاستغلال هذه المشكلة”.

ولعب ياسين بونو صاحب الـ 34 عاما في صفوف جيرونا خلال الفترة بين يوليو 2016 إلى سبتمبر 2019.

وتخرج بونو من نادي الوداد المغربي قبل رحيله إلى أتلتيكو مدريد الإسباني ثم أعير إلى ريال سرقسطة قبل انتقاله إلى جيرونا قبل أن يرحيل إلى الهلال في صيف 2023.

المصدر: RT