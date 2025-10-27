لجان مقاومةالفاشر ..تجدد المعارك الان وتدور حالياً في محيط مطار الفاشر

تجددت المعارك الان وتدور حالياً في محيط مطار الفاشر وعدد من المناطق المختلفة في الجزء الغربي من المدينة وقصفاً مكثفاً من قبل الميليشيات باتجاه منطقة درجة أولى ومواقع المدفعية ، وسط غياب تام للدعم الجوي والطيران كأنما هناك بيعا للمدينه وتسليمها للجنجويد ، لكن سنوافيكم لاحقا .

وننوه الي جميع المواطنين الخارجين من مدينة الفاشر بضرورة تجنّب المرور أو الاقتراب من الناحية الغربية والجنوبيه حتى لا يكونوا في مرمى نيران المدفعية ويجب عليهم الخروج من الناحية الغربية الشماليه .

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

