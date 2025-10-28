البرهان .. نستطيع أن نقلب الطاولة في كل مرة ونستطيع أن نعيد كل أرض دنسها هؤلاء الخونة إلي حضن الوطن

كلمة السيد رئيس مجلس السيادة – القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا وأصلي وأسلم علي سيدنا محمد وعلي أله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

الشعب السوداني الكريم البطل

تحية لكم جميعا، تحية لكم شرفاء السودان أينما كنتم، في البدء نترحم علي أرواح شهدائنا الكرام في كل مكان ونخص هنا الآن شهداء مدينة الفاشر، الفاشر الصمود ، الفاشر التي قدمت وقدم أبنائها جميعاً دروس في الوطنية ودروس في الشجاعة في نكران الذات ، نسأل الله أن يتقبل شهدائهم ويخزي أعدائهم ..

الجميع يتابع ماحدث في الفاشر ، القيادة الموجودة هناك بمافيها لجنة الأمن قدروا تقديرات بأنه يجب أن يغادروا المدينة نسبة لما تعرضت له من تدمير ممنهج وقتل ممنهج للمدنيين ورأوا أن يغادروا ووافقناهم علي أن يغادروا المدينة ويذهبوا إلي مكان آمن حتي يجنبوا بقية المواطنين وبقية المدينة الدمار

علي العموم هذه محطة من محطات العمليات العسكرية التي فرضت علينا كشعب سوداني ونحن نقولها دوما ونكررها الشعب السوداني سينتصر والقوات المسلحة السودانية ستنتصر لأنها مسنودة بالشعب ويقاتل معها كل أبناء الشعب السوداني بدأ بالقوات المشتركة وقوات خشن و المستنفرين وجميع من يقاتل في صف القوات المسلحة ونحن نقول أن هذا الشعب سينتصر وأن هذه المعركة ستحسم لصالح الشعب السوداني ..

نحن نطمن أهلنا في كل مكان بأننا عازمون علي أن نقتص لكل شهدائنا ، عازمون علي أن نقتص لما حدث لأهلنا في الفاشر ، الجرائم التي أرتكبت الأن في الفاشر وأرتكبت قبل ذلك في كل بقاع السودان علي مرأى ومسمع من العالم ، مخالفات قرارات مجلس الأمن، كل الأعراف الدولية الآن يتم إنتهاكها ولا أحد يتحدث عن ذلك ولا أحد يحاسب ، نحن كشعب سوداني سنحاسب هؤلاء المجرمين ،نحن كسودانيين سنقتص لأهلنا الذين لحق بهم الظلم ولحقتهم هذه اليد الغادرة، اليد العدائية ، اليد التي لا تنتمي لهذا الشعب السوداني ..

تحية للمقاتلين في كل مكان

تحية للمناصرين للقوات المسلحة والمناصرين للشعب السوداني والخزي والعار لكل من يصطف إلي جانب هذه المليشيا ، الخزي والعار والهزيمة لهذه المليشيا

نحن نجدد عهدنا مع الشعب السوداني أن القوات المسلحة والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية والقوات الأخرى التي تساند هذه القوات قادرة علي أن تحقق النصر تلو النصر ، وهذه تجارب خضناها في هذه الحرب مؤخرا أننا نستطيع أن نقلب الطاولة في كل مرة ونستطيع أن نعيد كل أرض دنسها هؤلاء الخونة إلي حضن الوطن ، نحن نؤكد أننا قادرون ونؤكد أننا عازمون علي أن نمضي حتي نطهر هذه الأرض من كل دنس ومن كل رجس ونقضي علي هؤلاء المرتزقة القتلة المأجورين .

نصر من الله وفتح قريب

الله أكبر

الله أكبر

الله أكبر