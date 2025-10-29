تنوه مهم دائرة مرور ولاية الخرطوم

تُنوه دائرة مرور ولاية الخرطوم – إدارة مرور بحري عن تحويل الحركة المرورية مؤقتًا لتنفيذ عملية شدّ أسلاك الضغط العالي للأبراج العابرة من مدخل كبري الحلفاية حتى محطة الأزيرقاب التحويلية، وذلك لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2025م، الزمن من الساعة 8:00 صباحًا حتى 11:00 صباحًا.

يأتي هذا الإجراء حرصًا على سلامة المواطنين والعاملين بالموقع.

تعتذر إدارة المرور للمواطن الكريم عن الإزعاج المؤقت، وتأمل التعاون والتقيد بالتوجيهات المرورية لضمان انسياب الحركة وسلامة الجميع.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

