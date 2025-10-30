قال مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، إنه لن يكون هناك تفاوض مع الدعم السريع، مطالباً مجلس الأمن بالإدانة الصريحة لما وصفها بجرائم “الإبادة الجماعية” لقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر وتصنيفها “منظمة إرهابية”.

وقال في كلمة له بجلسة المجلس: “أود أن أكون واضحاً، لن يكون هناك تفاوض مع المليشيا ما لم تضع السلاح وتوقف عدوانها على الشعب”.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة..لن يكون هناك تفاوض مع المليشيا ما لم تضع السلاح وتوقف عدوانها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.