شبكة أطباء السودان..مقتل 7 أشخاص بينهم أطفال وإصابة 5 آخرين إثر استهداف مسيّرة للدعم السريع لمستشفى الأطفال بمحلية كرنوي

أعلنت شبكة أطباء السودان عن مقتل 7 أشخاص، بينهم أطفال، وإصابة 5 آخرين، إثر استهداف مسيّرة للدعم السريع لمستشفى الأطفال بمحلية كرنوي في ولاية شمال دارفور. وأوضحت في تعميم صحافي أن من بين المصابين طفلان كانا يتلقيان العلاج داخل المستشفى لحظة القصف. ووصفت الشبكة الحادثة بأنها تمثل “عدوانًا وحشيًا” و”جريمة حرب” مكتملة الأركان.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

