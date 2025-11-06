أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟

- 1/2
كشفت تقارير إعلامية، الخميس، المرشح الأوفر حظا ليكون أول فائز بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” للسلام.
وأعلن “الفيفا”، الأربعاء، عن جائزة سلام جديدة ستمنح خلال قرعة كأس العالم التي ستقام يوم 5 ديسمبر، في واشنطن.
وقال “الفيفا” إن هذه الجائزة، هدفها تكريم الجهود الاستثنائية في أجل إحلال السلام.
وأوضح رئيس “الفيفا” جياني إنفانتينو: “في عالم يزداد اضطرابا وانقساما، يجب الاعتراف بالمساهمات المتميزة لكل من يعمل بجدية لإنهاء النزاع، وجمع الناس في روح السلام”.
وذكر موقع “أكسيوس”، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا لنيل هذه الجائزة، بعدما خسر جائزة نوبل للسلام، الشهر الماضي.
وكان إنفانتينو ضيفا في منتدى الأعمال الأميركي في ميامي، بعد ترامب، الأربعاء.
وعندما سئل إنفانتينو عما إذا كان الفائز الأول بجائزة الفيفا للسلام سيكون “الشخص الذي رأيناه في وقت سابق من اليوم” (أي ترامب). أجاب: “في الخامس من ديسمبر سترون”.
وأشاد إنفانتينو بـ”الطاقة المذهلة” لترامب، معتبرا إياه “صديقا مقربا”، ومؤكدا أنه ساهم في التحضيرات لكأس العالم التي ستقام العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
سكاي نيوز
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
