قواتنا صدت محاولة هجوم لمليشيا الدعم السريع فجر اليوم على بابنوسة بغرب كردفان

– كبدنا المليشيا المتمردة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في بابنوسة

– قتلنا عددا من قادة المليشيا الميدانيين ومئات المرتزقة في بابنوسة واستولينا على مركباتهم.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش.. كبدنا المليشيا المتمردة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في بابنوسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.