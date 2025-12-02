شاهد بالفيديو.. العميد طارق كجاب يكشف ما حدث في بابنوسة ويشيد بقادة الفرقة 22: (إختاروا الله على الشيطان واختاروا الوطن على القبيلة وخاضوا معركة فاصلة هزموا فيها متحركات للمليشيا كان قائدها دقلو)

تحدث العميد طبيب طارق كجاب, في مقطع فيديو قام بنشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, عن أحداث مدينة بابنوسة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلن, فإن أنباء كانت قد تحدثت عن سقوط الفرقة 22 بابنوسة بغرب كردفان في يد مليشيا الدعم السريع. العميد كجاب, سجل إشادة خاصة خلال حديثه بقادة الفرقة 22 مؤكداً أنهم ختاروا الله على الشيطان واختاروا الحق على الباطل واختاروا الوطن على القبيلة. وكشف بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, عن استبسال قادة وجنود الفرقة 22, الذين ظلوا محاصرين لمدة 9 أيام كاملة, مؤكداً أنهم خاضوا معركة فاصلة هزموا فيها متحركات للمليشيا كان قائدها من على البعد قائد ثاني مليشيا الدعم السريع, عبد الرحيم دقلو. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

