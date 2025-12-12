شاهد بالصور.. فنان الثورة السودانية يكمل مراسم زفافه بالقاهرة

أكمل المطرب السوداني, الشاب أحمد أمين, مراسم زواجه في الأيام الماضية بالعاصمة المصرية القاهرة, التي وصلها هو وعروسه قادمين من إحدى دول الخليج. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد وثقت صور تم تداولها على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا, لحفل زفاف المطرب الشاب الذي حضره عدد من أصدقائه المطربين. الجدير بالذكر أن الفنان أحمد أمين, كان قد اشتهر خلال الثورة السودانية, التي أطاحت بنظام الرئيس البشير, بأغنيته التي لاقت رواجاً واسعاً وقتها “هجمونا والبنوت نيام”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

