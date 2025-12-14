شاهد.. مواقع التواصل السودانية تشتعل بفيديو جديد تم تصويره من زاوية مختلفة لخلاف المطربتين هدى عربي وأفراح عصام في حفل زفاف “ريماز”

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بمقطع فيديو جديد جرى تداوله على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا في اليومين الماضيين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي تم تصويره من زاوية مختلفة وثق لبداية الأزمة بين المطربتين هدى عربي, وأفراح عصام. المطربتين تقابلتا للمرة الأولى منذ سنوات في حفل زفاف صديقتهما الفنانة ريماز ميرغني, الذي أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن أفراح الشعب, كانت قد اتهمت السلطانة, بالإشارة إليها بعبارة “الذباب”, في الوقت الذي ذكر فيه المتابعين أن هدى عربي, لم تقل “الذباب”, لكنها رددت كلمة “الزقاق”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

