شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تنصح النساء المتزوجات: خلي “رواب” للراجل وإياك أن تلفتي نظر زوجك لهذا الأمر (!!!)

قدمت الفنانة السودانية, الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, نصائح للنساء المتزوجات وذلك خلال بث مباشر لها عبر إحدى منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد نصحت القلعة, النساء بإقفال بعض الأمور عن الزوج مثل “رواب”, العجين الذي تتركه الحبوبات. كما حذرت الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني, النساء من لفت نظر أزواجهن خصوصاً في ما يتعلق بالنظر لسيدة أخرى غيرها, مؤكدة أن هذا الأمر يمكن أن يجعل الرجل يفكر في المرأة التي أشعلت غيرة زوجته. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

