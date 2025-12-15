تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو للفنانة الضجة مروة الدولية, تم تصويره أثناء دخولها مكان إقامة حفلها الجماهيري الأخير. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الدولية, كانت قد أحيت حفل جماهيري كبير بالعاصمة الأوغندية كمبالا, حضره عدد كبير من السودانيين, المقيمين بكمبالا. ووثق المقطع للحظة دخول المطربة الضجة, حيث لفتت الأنظار بإستعانتها بحراسة عسكرية بعد أن دخلت الحفل وفي حراستها أحد رجال الشرطة الأوغندية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة مروة الدولية تستعين بحراسات عسكرية لدخول حفلها الضجة بكمبالا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.