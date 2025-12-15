شاهد بالفيديو.. الفنانة مروة الدولية تستعين بحراسات عسكرية لدخول حفلها الضجة بكمبالا

اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو للفنانة الضجة مروة الدولية, تم تصويره أثناء دخولها مكان إقامة حفلها الجماهيري الأخير.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الدولية, كانت قد أحيت حفل جماهيري كبير بالعاصمة الأوغندية كمبالا, حضره عدد كبير من السودانيين, المقيمين بكمبالا.

ووثق المقطع للحظة دخول المطربة الضجة, حيث لفتت الأنظار بإستعانتها بحراسة عسكرية بعد أن دخلت الحفل وفي حراستها أحد رجال الشرطة الأوغندية.

