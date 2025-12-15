شاهد بالصورة والفيديو.. شارع “البراحة” بمدينة بحري يلبس حلة زاهية بعد أعمال الصيانة وإعادة سفلتة الطريق

وثق الناشط السوداني, عمر تاج السر, عبر كاميرا هاتفه لأعمال الصيانة التي شهدها شارع “البراحة”, الشهير بمدينة بحري, بالعاصمة الخرطوم. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد لبس الشارع حلة زاهية, بعد أعمال الصيانة التي شهدها إضافة لسفلتة الطريق على الجانبين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

