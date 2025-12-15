اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

شاهد بالفيديو.. ناشطة عراقية حسناء تتغزل في الجمهور السوداني بالدوحة وترصد تفاعله بالمدرجات: (فزتوا لقلوبنا وجمهور رهيب)

0 نشر
ياسين محمد 0 تبليغ

  • شاهد بالفيديو.. ناشطة عراقية حسناء تتغزل في الجمهور السوداني بالدوحة وترصد تفاعله بالمدرجات: (فزتوا لقلوبنا وجمهور رهيب) 1/2
  • شاهد بالفيديو.. ناشطة عراقية حسناء تتغزل في الجمهور السوداني بالدوحة وترصد تفاعله بالمدرجات: (فزتوا لقلوبنا وجمهور رهيب) 2/2

نشرت ناشطة عراقية, مقطع فيديو على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, مقطع فيديو وثق للحظات تفاعل الجمهور السوداني, في إحدى مباريات منتخب بلاده ببطولة كأس العرب, بالدوحة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد عبرت الناشطة المهتمة بأخبار كرة القدم العالمية, نبأ الدباغ, عن إعجابها بتفاعل الجمهور السوداني, وكتبت على المقطع: (فزتوا لقلوبنا..جمهور رهيب).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

صورة ياسين محمد

ياسين محمد

يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. ناشطة عراقية حسناء تتغزل في الجمهور السوداني بالدوحة وترصد تفاعله بالمدرجات: (فزتوا لقلوبنا وجمهور رهيب) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا