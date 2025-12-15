شاهد بالفيديو.. ناشطة عراقية حسناء تتغزل في الجمهور السوداني بالدوحة وترصد تفاعله بالمدرجات: (فزتوا لقلوبنا وجمهور رهيب)

نشرت ناشطة عراقية, مقطع فيديو على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, مقطع فيديو وثق للحظات تفاعل الجمهور السوداني, في إحدى مباريات منتخب بلاده ببطولة كأس العرب, بالدوحة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد عبرت الناشطة المهتمة بأخبار كرة القدم العالمية, نبأ الدباغ, عن إعجابها بتفاعل الجمهور السوداني, وكتبت على المقطع: (فزتوا لقلوبنا..جمهور رهيب). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

