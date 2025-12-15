شاهد.. “بقال” يرد على سخرية نشطاء الدعم السريع بعدما وصفوه بــ”الكج” وأن الانتصارات توالت عليهم بعد ذهابه: (بعد مشيت منكم الحكامة إبراهيم إدريس انجغم والمسيرات اشتغلت فيكم)

رد القيادي السابق بمليشيا الدعم السريع, إبراهيم بقال سراج, على سخرية نشطاء المليشيا الذين وصفوه بالكج, في تصريحاتهم الأخيرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن رد “بقال”, جاء في بث مباشر جمعه بعدد من نشطاء الدعم السريع, على تطبيق “تيك توك”. وقال بقال سراج, الذي أعلن في وقت سابق إنسلاخه من المليشيا, في رده على السخرية: (بعد مشيت منكم الحكامة إبراهيم إدريس انجغم والمسيرات اشتغلت فيكم). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

