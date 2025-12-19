اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية تتصدى لرجل حاول “تقبيلها” وساخرون: (المشكلة قلبه ميت لسه مواصل الرقيص)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو قوبل بسخرية واسعة من الجمهور الذي قام بمشاركته على نطاق واسع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر مطربة سودانية, تغني في حفل خاص حضره عدد كبير من الرجال.

وتفاجأت المطربة أثناء تقديمها وصلتها الغنائية برجل حاول بها محاولاً تقبيلها, لتتصدى له المطربة وتبعده عنها بطريقة شجاعة وحاسمة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد قابل المعلقين المقطع بتعليقات ساخرة أبرزها: (المشكلة قلبه ميت لسه مواصل الرقيص).

