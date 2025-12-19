تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو قوبل بسخرية واسعة من الجمهور الذي قام بمشاركته على نطاق واسع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر مطربة سودانية, تغني في حفل خاص حضره عدد كبير من الرجال. وتفاجأت المطربة أثناء تقديمها وصلتها الغنائية برجل حاول التحرش بها محاولاً تقبيلها, لتتصدى له المطربة وتبعده عنها بطريقة شجاعة وحاسمة. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد قابل المعلقين المقطع بتعليقات ساخرة أبرزها: (المشكلة قلبه ميت لسه مواصل الرقيص). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية تتصدى لرجل حاول “تقبيلها” وساخرون: (المشكلة قلبه ميت لسه مواصل الرقيص) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.