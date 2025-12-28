فنان مشهور يوجه رسالة: “أطير رقبتي علشان المصريين”

أثار الفنان المصري أحمد السقا موجة جديدة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، بعد نشره مقطع فيديو وجّه فيه رسالة دعم لشخص يدعى “كشموش”.

ودفع التصرّف الكثيرين إلى الاعتقاد بأنه يقصد لاعب المنتخب الوطني المصري عمر مرموش، لكنه أخطأ في نطق اسمه.

وقال السقا في الفيديو: “كشموش، أزيك؟ ربنا يطمنا عليك يا حبيبي، وكلنا بنحبك، وقلبنا معاك. يلا شد حيلك بقى، ومش عايزين دلع عشان نلعب سوا. وليك عندي… يعَم، هعلمك ركوب الخيل. ألف سلامة عليك يا حبيبي!”.

كما علق على المنشور برسالة حماسية كتب فيها: “أقسم بالله العظيم أنا بحب مصر والمصريين، وأطير رقبتي عشانهم. بس احنا كتير نسمع… على قد ما نسمع، ونُقِيم، والخاين هو الأظلم. مصر، ثم أي حاجة بعديها بألف ألف ألف ألف هكتار”.

يأتي هذا المنشور ضمن سلسلة مواقف جدلية للفنان أحمد السقا، اشتُهِر خلالها بدعمه العلني للشخصيات العامة، لا سيما الرياضيين.

ففي وقت سابق، أثار السقا جدلًا واسعًا بعد نشره فيديو دعم لمحمد صلاح، نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول، عبّر فيه عن استيائه من معاملة المدرب الهولندي أرني سلوت، وتحدث باللغة الإنجليزية في رسالة شديدة اللهجة موجّهة لإدارة النادي الإنجليزي.

وقد انقسم الجمهور بين مؤيد يرى في موقفه تعبيرًا وطنيًّا طبيعيًّا تجاه أحد أعظم رموز الرياضة المصرية، وبين منتقد يرى أن المبالغة في الدعم العاطفي قد تضر بموقف اللاعب داخل النادي، وتعطي انطباعًا بعدم الاحترافية.

المصدر: RT