للمشاركة بالدورة الدولية الودية شهر مارس المقبل.. 8 منتخبات مونديالية في عاصمة الرياضة

علمت الشرق من مصادرها الخاصة ان اتحاد الكرة يستعد لتنظيم دورة دولية ودية مجمعة بمشاركة 8 منتخبات مونديالية ضمنت تأهلها لكأس العالم 2026، شهر مارس المقبل، وأكدت نفس المصادر أن المنتخبات التي ستشارك في البطولة الودية هي إسبانيا بطلة أوروبا والأرجنتين بطلة كاس العالم 2022، وكوبا أمريكا إضافة لمنتخبات من أوروبا الشرقية ومن المحتمل ان تكون كرواتيا والنرويج ضمن المنتخبات المدعوة للمشاركة، إضافة لترشيح بعض المنتخبات العربية مثل السعودية ومصر، في انتظار الاستقرار النهائي على أسماء المنتخبات التي ستكون متواجدة في الدورة، كما سيتم الكشف عن آلية البطولة والمنافسة والتي من المتوقع ان تتنافس الفرق الثمانية على كأس سيتم تصميمها خصيصا للبطولة.

وتعتبر هذه البطولة بمثابة تحضير مميز للمنتخبات التي ستشارك في كأس العالم 2026، بالنظر للملاعب المونديالية الرائعة التي ستقام عليها، وكذلك للحضور الجماهيري الكبير الذي سيتواجد في المباريات…تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA أعلن قبل أيام قليلة وبشكل رسمي عن حصول قطر على حق تنظيم مباراة النهائي الكبير بين إسبانيا والأرجنتين أواخر مارس المقبل على ملعب لوسيل الذي احتضن نهائي مونديال 2022 بين التانغو وفرنسا، وأشارت تقارير إعلامية عالمية إلى أن منتخبي إسبانيا والأرجنتين يسعيان لخوض مباراة ودية إضافية في الشرق الأوسط بخلاف النهائي الكبير في مارس المقبل، لتجنب الرحلات الشاقة والمرهقة للاعبين.

يُذكر أن المونديال المقبل يشهد للمرة الأولى تاريخياً مشاركة 7 منتخبات عربية هي قطر والأردن والسعودية من آسيا، بالإضافة إلى المغرب ومصر والجزائر وتونس من أفريقيا، وسيكون الرقم مرشحاً للزيادة حال نجح العراق في اجتياز الملحق العالمي خلال مارس 2026..كما سيخوض منتخبنا الوطني ثاني مشاركة مونديالية له بعد نسخة مونديال 2022.

الشرق القطرية