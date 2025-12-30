قدمت النيابة العامة بالأبيض المتهم (ح/ ح/ ا) للمحاكمة في الدعوى الجنائية بالرقم (4093) لسنة 2025 تحت احكام المواد (51 /65) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 تعديل 2020 والمتعلقة بالاشتراك والتعاون بإثارة الحرب ضد الدولة والتعاون مع منظمات الإجرام والإرهاب . وبعد سماع قضيتي الاتهام والدفاع اصدرت حكما يوم الاثنين في مواجهة المتهم بالإعدام شنقا حتى الموت تعزيرا . وتعود التفاصيل إلى بلاغ تلقته النيابة يفيد بتورط المتهم في تقديم الدعم والمساندة للقوات المتمردة اثناء هجومها على الدولة، وبعد اكتمال التحريات احالت النيابة العامة ملف الدعوى إلى المحكمة للفصل فيها . صدر الحكم بحضور محامي الدفاع وتولت نيابة شيكان العامة الاتهام أمام المحكمة . سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر الحكم بالإعدام على مشارك مع قوات التمرد بالأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.