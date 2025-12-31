حصاد مبادرات المسؤولية المجتمعية لشركة MTN السودان خلال عام 2025

اختتمت شركة MTN السودان عام 2025 بسجل حافل من المبادرات المجتمعية والإنسانية التي عززت دورها كشريك فاعل في التنمية المستدامة، مؤكدة التزامها بدعم المجتمعات السودانية في ظل الظروف الإنسانية التي تمر بها البلاد.

وشملت جهود الشركة خلال العام الماضي تنفيذ حزمة من برامج المسؤولية المجتمعية، تركزت على العمل الإنساني، التحول الرقمي، التعليم، تمكين الشباب، والتوعية بالمخاطر المناخية، وذلك بما يتماشى مع إستراتيجيتها وأولويات التنمية الوطنية.

دعم إنساني وعودة آمنة للنازحين

وفي الجانب الإنساني، شاركت MTN السودان في مبادرة العودة الطوعية لمواطني ولاية الجزيرة، بالتعاون مع حكومة ولاية البحر الأحمر، حيث أسهمت المبادرة في عودة نحو 200 شخص من الأسر النازحة عبر أربع رحلات منظمة.

التكايا المجتمعية… الاتصال في خدمة المجتمع

وفي استجابة مباشرة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، واصلت MTN السودان دعم مبادرات التكايا المجتمعية عبر توفير شرائح اتصال مجانية، وخدمات بيانات، ساعدت على تحسين التنسيق وتوسيع نطاق تقديم الوجبات للمحتاجين. وأسهم المشروع في تعزيز التضامن الاجتماعي وتحويل التكايا إلى مراكز دعم مجتمعي أكثر استدامة.

توعية واسعة بمخاطر الطقس

وفي إطار الاستجابة للمخاطر المناخية، أطلقت الشركة حملة التوعية والإنذار المبكر بالمخاطر الجوية بالتعاون مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية. ووصلت رسائل الحملة إلى أكثر من 500 ألف مستفيد عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى آلاف الرسائل النصية القصيرة، ما أسهم في رفع مستوى الوعي والجاهزية المجتمعية لمواجهة الفيضانات وموجات الطقس القاسي.

تمكين الشباب وصنّاع المحتوى

وضمن توجهها لدعم التحول الرقمي، نفذت MTN السودان مبادرة “المنصّة” لتدريب 25 صانع محتوى سوداني إلى جانب دعم 5 مشروعات صغيرة، حيث ركز البرنامج على مهارات التسويق الرقمي، وبناء العلامة الشخصية، وصناعة المحتوى الاحترافي. وأسهمت المبادرة في خلق فرص دخل جديدة، وبناء شبكات إبداعية، وتعزيز الحضور السوداني في الفضاء الرقمي.

التعليم الرقمي… استثمار في المستقبل

وفي إطار دعم استمرارية العملية التعليمية، أكملت MTN السودان ترتيباتها لإطلاق مبادرة «المنصة التعليمية المجانية, التي تتيح للطلاب الوصول إلى المنصات التعليمية المعتمدة عبر شبكة MTN دون احتساب تكلفة بيانات الإنترنت. وتهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، وتمكين الطلاب من مواصلة تعليمهم باستخدام أدوات رقمية حديثة، بما يعزز فرص الوصول العادل إلى المعرفة ويدعم التنمية المجتمعية.

التزام مستمر بالتنمية والشراكات

كما شملت مساهمات MTN السودان المشاركة في إحياء عدد من الأيام العالمية المرتبطة بحقوق الإنسان، والمساواة، والتنمية المستدامة، عبر حملات توعوية وأنشطة إعلامية عززت المشاركة المجتمعية وربطت القضايا المحلية بالأهداف التنموية العالمية.

رؤية واضحة للمضي قدماً

ويعكس حصاد عام 2025 التزام MTN السودان بنهج يقوم على الشراكة وخلق القيمة المشتركة، حيث تؤكد الشركة أن المسؤولية المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في استراتيجيتها، وأداة عملية لدعم صمود المجتمعات وبناء مستقبل أكثر شمولاً واستدامة