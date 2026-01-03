الشئون الدينية بالخرطوم تنظم مشروع الدعاء والتضرع لنصرة القوات المسلحة

نظمت الإدارة العامة للشئون الدينية بمحلية الخرطوم الجمعة مشروع الدعاء والتضرع لنصرة القوات المسلحة بمعركة الكرامة بمسجد ابوزيد البلك بالعمارات بالخرطوم في إطار اسناد الائمة والدعاة والحفظة للقوات المسلحة في معركة الكرامة، وذلك بحضور المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير والمدير العام للمجلس الأعلى للشئون الدينية ولاية الخرطوم د. طارق محمد احمد ورئيس اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار بالمقاومة الشعبية ولاية الخرطوم اللواء (م) اسحق عبد الله الزبير.

واشتمل البرنامج على ختمة لكتاب الله الكريم بجانب دعاء وتضرع لنصرة القوات المسلحة في محاور العمليات بجانب تعديد لمآثر الجهاد والاستشهاد بحضور كبير من حفظة القرآن الكريم والقيادات المجتمعية بالخرطوم.

وثمن المدير التنفيذي للمحلية جهود أئمة المساجد في الدعاء والقنوت لنصرة ودعم القوات المسلحة طيلة فترة الحرب بجانب مشاركتهم الفاعلة في تنوير المواطنين خلال خطب الجمعة والمحاضرات الراتبة بالمساجد حول مخاطر عدوان التمرد على الدولة بعد تحرير المحلية من التمرد في شهر مارس من العام المنصرم .

مشيرا بأن اغلب مساجد المحلية تمت إعادة إعمارها وإقامة الصلوات فيها بفضل تضافر المجتمع والذي لبى نداء إعمار المساجد وتطبيع الحياة بالتوازي مع العودة المضطردة للمواطنين لمنازلهم.