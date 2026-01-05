شاهد.. القيادية بالحرية والتغيير حنان حسن تنشر صورة لها من شاطئ البحر والجمهور: (فيفي عبده الغلابة)

نشرت الناشطة والقيادية بقوى الحرية والتغيير, الأستاذة حنان حسن, صورة حديثة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت حنان حسن, في الصورة التي قامت بنشرها ووجدت تفاعلاً واسعا من متابعيها من شاطئ البحر. وكتبت القيادية بالحرية والتغيير, على الصورة: (دا كلو من السواحل ديك) وسط تفاعل وسخرية من المعلقين على شاكلة تعليق أحدهم قال فيه: (فيفي عبده الغلابة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

