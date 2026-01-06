نشر الإعلامي البارز بمليشيا الدعم السريع, الفاضل منصور, مقطع فيديو على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر قائد ثاني قوات الدعم السريع, يخاطب جنوده ليلاً بإحدى أماكن سيطرتهم بدارفور. عبد الرحيم دقلو, حاول رفع حماس الجنود بعدما قدم لهم التهنئة على الإنتصارات الأخيرة حسبما زعم, وطالبهم بالإنضباط والإنصياع لتعليمات القادة. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قال دقلو, في جزء من حديثه للجنود: (أنا ما بوديكم تأكلوا بسكويت.. بوديكم تأكلوا النار), وسط إشادة ناشر الفيديو الذي كتب معلقاً: (أبو كيعان رمز للقوة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. عبد الرحيم دقلو يخاطب جنود الدعم السريع: (أنا ما بوديكم تأكلوا بسكويت وفي ضبط وربط الكلام دا واضح؟) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.