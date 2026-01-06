شاهد بالفيديو.. “لون الهدوء والنقاء والتجدد” المطربة السودانية الحسناء أفراح عصام تستعرض جمالها داخل محلها التجاري بالقاهرة بإطلالة أنيقة

نشرت الفنانة السودانية, الحسناء أفراح عصام, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع من جمهورها ومحبيها وذلك على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت المطربة الحسناء في المقطع وهي تستعرض جمالها داخل محلها التجاري الجديد بالقاهرة. المطربة الملقبة بأفراح الشعب, أبهرت المتابعين بالمقطع الذي كتبت عليه متغزلة في لون “العباية”, التي ظهرت بها: “لون الهدوء والنقاء والتجدد”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

